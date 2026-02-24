Felicitan en Cienfuegos a Radio Rebelde por su aniversario 68

Compartir en

Durante la revista informativa A esta hora, de Radio Ciudad del Mar, en Cienfuegos, las autoridades del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), el Gobierno y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños enviaron una felicitación a Radio Rebelde por su cumpleaños 68.

Mireya Ojeda Cabrera, corresponsal de Radio Rebelde en el territorio sureño, recibió el agasajo por su labor durante 23 años y rememoró coberturas junto al Comandante en Jefe Fidel Castro, campesinos, estudiantes y visitantes de diversos países.

Resulta imprescindible la felicitación, este 24 de febrero, a todos los trabajadores de Radio Rebelde por su constancia en la calidad de cada programa y la veracidad de sus mensajes, dijo Armando Carranza Valladares, primer secretario del PCC en Cienfuegos.

Con más de 45 años de experiencia, Ojeda Cabrera – Premio provincial de Periodismo Antonio Hurtado del Valle por la obra de la vida – reiteró su disposición para mantenerse junto al pueblo y a Radio Rebelde.