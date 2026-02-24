🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Felicitan en Cienfuegos a Radio Rebelde por su aniversario 68

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
Presidente de Cuba saluda 65 años de emisora Radio Rebelde
Compartir en

Durante la revista informativa A esta hora, de Radio Ciudad del Mar, en Cienfuegos, las autoridades del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), el Gobierno y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños enviaron una felicitación a Radio Rebelde por su cumpleaños 68. 

Mireya Ojeda Cabrera, corresponsal de Radio Rebelde en el territorio sureño, recibió el agasajo por su labor durante 23 años y rememoró coberturas junto al Comandante en Jefe Fidel Castro, campesinos, estudiantes y visitantes de diversos países.

Resulta imprescindible la felicitación, este 24 de febrero, a todos los trabajadores de Radio Rebelde por su constancia en la calidad de cada programa y la veracidad de sus mensajes, dijo Armando Carranza Valladares, primer secretario del PCC en Cienfuegos.

Con más de 45 años de experiencia, Ojeda Cabrera – Premio provincial de Periodismo Antonio Hurtado del Valle por la obra de la vida – reiteró su disposición para mantenerse junto al pueblo y a Radio Rebelde.

Luzdeibys González Forcades

Ver todas las entradas de Luzdeibys González Forcades →

Puede que también te guste

Regresará a Cienfuegos Festival Internacional Timbalaye

Regresará a Cienfuegos Festival Internacional Timbalaye

Antecedentes Penales

🎧 El Triángulo de la confianza: Antecedentes Penales

Comenzó pago a jubilados en bancos cienfuegueros

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *