Trabajos en Paso Bonito y conductoras de Juraguá y Damují, entre las inversiones del sector hidráulico en Cienfuegos

La delegación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) en la provincia de Cienfuegos tiene el propósito este año de culminar obras vinculadas a la principal planta potabilizadora de agua del territorio y en las conductoras de Juraguá y Damují, informaron autoridades de ese organismo.

Al intervenir en el espacio El Triángulo de la confianza, por Radio Ciudad del Mar, Héctor Rosabales Pérez, delegado provincial del INRH, explicó que para 2026 destinarán 58 millones de pesos a estás inversiones.

«Estamos concentrados en la reparación de la planta potabilizadora de Paso Bonito, que se encuentra a un 70 por ciento de su terminación. La planta tendrá la tecnología adecuada para un mejor filtrado del agua», asegura Rosabales Pérez.

«Cuando mejore la situación actual con el combustible, reanudaremos los trabajos en la calle Granma, en el municipio de Cumanayagua, donde aún nos queda por ejecutar la la red de alcantarillado y el tanque séptico, obras que el año pasado quedaron paralizadas».

Las inversiones incluyen la conclusión de la conductora de Juraguá, de gran importancia para asegurar servicios tanto a la agricultura como a los pobladores de la zona, y el tramo desde la rotonda de Cocaleca hasta el policlínico de Pastorita, en la capital provincial, pertenciente a la conductora de Damují, ahora con tuberías de polietileno de alta densidad (PAD), lo cual garantiza mayor durabilidad y resistencia.

En 2026 montarán dos nuevas bombas de agua, que se suman a las tres ya instaladas recientemente para mejorar el servicio a las plantas potabilizadoras de Damují y Juraguá.

El ingeniero Omar Nicolás Sosa Amorós, director de inversiones de la delegación del INRH, recordó que el pasado año echaron a andar la conductora para el abasto de agua al consejo popular de Rancho Luna, rehabilitaron redes en la zona de Arizona, solucionaron obstrucciones en el reparto de Reina y perforaron nuevos pozos, entre otras acciones para respaldar los principales programas hidráulicos y atender planteamientos de la población.