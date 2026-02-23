Celebran aniversario 65 del INDER en Cienfuegos

Compartir en

La ceremonia por el aniversario 65 del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, dedicada al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el atleta mayor, ocurrió esta mañana en el estadio «5 de Septiembre», de Cienfuegos.

Con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales del territorio, atletas, entrenadores, glorias deportivas, así como otros trabajadores vinculados al sector, fueron reconocidos profesionales y entidades destacadas durante el 2025, en especial la EIDE Jorge Agostini Villasana, por ratificar su condición de sobresaliente en el país.

«Quiero felicitar al movimiento deportivo cubano, sobre todo al de Cienfuegos por este aniversario, ya que seguimos avanzando aún con situaciones complejas derivadas del bloqueo genocida de Estados Unidos hacia nuestro país», expresó Jorge Bauzá Escalona, director provincial del organismo.

Aseguró que se pondrán en práctica variantes para propiciar la práctica deportiva saludable en las comunidades, de acuerdo con lo orientado a nivel nacional, y reconoció el esfuerzo de atletas, entrenadores y familiares, pues representa un pilar en cada resultado desde la base hasta el alto rendimiento.

La ocasión también fue propicia para exaltar los logros recientes de la actividad física en Cienfuegos, a pesar de las difíciles circunstancias que enfrenta la nación, y para reafirmar el compromiso de aportar siempre al desarrollo del movimiento deportivo.

(Con información también de Misael Rodríguez, estudiante de Periodismo)