Investigan sobre calidad del aire en Cienfuegos 

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El sistema de vigilancia de la calidad del aire, en Cienfuegos, monitorea de forma activa los principales parámetros asociados a la contaminación atmosférica, en respuesta al bien de hombre y a la repercusión que posee el fenómeno a nivel mundial.

El ingeniero Ernesto Alejandro Gálvez Acevedo, especialista del Centro de Estudios Ambientales en la provincia, responsabilizado con dicha línea de investigación, aseveró que indagan actualmente las deposiciones atmosféricas y el agua de lluvia.

El experto enfatizó que las mayores concentraciones de contaminantes radican en la zona urbana y su periferia, resultado que guarda estrecha relación con las altas emisiones asociadas al tráfico vehicular y a las industrias, típico de la zona.

Asimismo, según Gálvez Acevedo, evaluaron parámetros de los metales pesados, también vigilados en el orbe, cuyos valores fluctúan en la región sureña entre los rangos de estudio universales, incluso, con promedios menores.

En el territorio cienfueguero, entre los más industrializados de Cuba, muchos agentes contaminantes provienen de actividades realizadas por el hombre, con presencia de elementos como azufre, zinc, plomo, vanadio, cobre, cadmio y níquel.

Al profundizar en el tema el especialista detalló que los contaminantes identificados devienen típicos trazadores de emisiones industriales, debido a la quema de combustible, el tráfico por la combustión de los motores y el desgaste de los neumáticos.

Dentro de las novedades distinguió la obtención de un nuevo equipamiento que permite estudiar la presencia de mercurio en la atmósfera, pues es uno los contaminantes más tóxicos existentes en el ambiente.

La contaminación atmosférica es el problema ambiental que más vidas humanas cobra cada año, porque genera gran número de enfermedades, entre ellas las de tipo respiratorias, en mayor cuantía.