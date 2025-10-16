🎧 Escúchenos en audio real

🎧Triángulo de la confianza: Situación con el abasto de agua en Cienfuegos

El ingeniero Rainier Álvarez Rojas, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, intercambia en el Triángulo de la confianza con los oyentes acerca de inquietudes con el abasto de agua, además de abordar otros temas de interés vinculados a este vital servicio.

