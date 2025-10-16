🎧Triángulo de la confianza: Situación con el abasto de agua en Cienfuegos

El ingeniero Rainier Álvarez Rojas, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, intercambia en el Triángulo de la confianza con los oyentes acerca de inquietudes con el abasto de agua, además de abordar otros temas de interés vinculados a este vital servicio.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.