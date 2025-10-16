Sesionó Consejo de Defensa Nacional y aprobó planes de trabajo

Compartir en

El Consejo de Defensa Nacional (CDN) sesionó este miércoles en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para aprobar las decisiones y planes de sus órganos de trabajo y aseguramiento, con la presencia de dirigentes del Estado y el Gobierno, precisó el diario Granma.

La reunión estuvo presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, y por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.

Participaron integrantes del CDN, así como altos jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

Durante el encuentro se evaluaron los planes de aseguramiento y las decisiones de los órganos de trabajo, con el propósito de fortalecer la preparación del país para enfrentar situaciones excepcionales.

El CDN constituye el órgano superior del Estado en materia de defensa y seguridad, encargado de organizar y dirigir la preparación de la nación desde tiempo de paz, y de asumir la conducción del país en estados de emergencia.

La estrategia del Consejo se sustenta en el principio de la Guerra de Todo el Pueblo, que implica la participación organizada de la sociedad en la defensa.

Entre sus funciones se encuentran la conducción del orden interior, la seguridad del Estado, la defensa civil y la coordinación de las actividades económicas y sociales necesarias en situaciones excepcionales.

El órgano emite directivas y disposiciones de obligatorio cumplimiento para instituciones, entidades y ciudadanos, con el fin de garantizar la continuidad del sistema político y la soberanía nacional.