Celebra Cienfuegos variado programa artístico en Jornada de la Cultura Cubana

Múltiples iniciativas y encuentros en instituciones de la ciudad de Cienfuegos, acontecen hasta el próximo 20 de octubre con un variado programa artístico durante la Jornada de la Cultura Cubana.

Como parte de los festejos este viernes 17 de octubre el Centro Cultural Cubanísimo de ARTEX en la Perla del Sur, acogerá el acto provincial por el aniversario 21 de creada la Brigada de Instructores de Arte José Martí.

El teatro Tomás Terry cerrará el domingo 19 sus actividades con el Festival Boleros de Oro que auspicia el Comité Provincial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, donde compartirán escenario noveles cultores del género y consagrados creadores locales.

En la mañana del lunes 20, el Parque Martí será el escenario de la convocatoria organizada por el Ministerio de Cultura de Cuba para entonar las notas del Himno Nacional, transcurrirá además el encuentro provincial de bandas de concierto y prevén la apertura de la sala de la cinemateca del cine teatro Luisa.