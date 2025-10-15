Acogerá Cienfuegos salón artístico «Lo bello de lo útil»

Compartir en

El próximo 17 de octubre a las 10 de la mañana el Palacio de la Artesanía, sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas en Cienfuegos acogerá el Salón «Lo Bello de lo Útil», el más importante certamen que convoca la organización.

Según Celia Joya, especialista en arte en el referido centro, conforman el jurado en esta edición Justo Carlos Echeverría Franco, Maria Dolores Benet león e Israel Reyes Rosell, quienes otorgarán 3 premios en igualdad de condiciones y tantas menciones determine.

La convocatoria fue abierta para los artesanos de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, aspirantes, estudiantes de Escuela de Artes, y afiliados de la Asociación Hermanos Saiz y de la Unión de Escritores y artistas de Cuba. Roberto Novo y Celia Joya, diseñaron el Spot promocional y póster de evento artístico.