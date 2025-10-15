🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Culturales

Acogerá Cienfuegos salón artístico «Lo bello de lo útil»

Raúl Francisco Cotarelopor Raúl Francisco Cotarelo
Compartir en

El próximo 17 de octubre a las 10 de la mañana el Palacio de la Artesanía, sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas en Cienfuegos acogerá el Salón «Lo Bello de lo Útil», el más importante certamen que convoca la organización. 

Según Celia Joya, especialista en arte en el referido centro, conforman el jurado en esta edición Justo Carlos Echeverría Franco, Maria Dolores Benet león e Israel Reyes Rosell, quienes otorgarán 3 premios en igualdad de condiciones y tantas menciones determine.

La convocatoria fue abierta para los artesanos de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, aspirantes,  estudiantes de Escuela de Artes, y afiliados de la Asociación Hermanos Saiz y de la Unión de Escritores y artistas de Cuba. Roberto Novo y Celia Joya, diseñaron el Spot promocional y póster de evento artístico.

Raúl Francisco Cotarelo

Licenciado en Comunicación Social. Periodista en Radio Ciudad del Mar, especializado en temas culturales.

Ver todas las entradas de Raúl Francisco Cotarelo →

Puede que también te guste

Inflación... por qué

📹 Inflación: por qué…

Acciones en Cienfuegos por jornada Los días de la danza

Preparan la molienda en central 14 de Julio de Cienfuegos

14 de Julio: primer central cubano en cumplir su plan de azúcar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *