Cienfuegos

Avanza reconstrucción en áreas del parque inflable del Delfinario Cienfueguero 

Las labores de reconstrucción del parque inflable del Delfinario de Cienfuegos, afectado en julio último por un incendio de medianas proporciones, avanzan tras la conclusión de la primera etapa del proyecto, que incluyó la edificación del área de estancia compuesta, fundamentalmente, por las casetas y el bar.

Liosvy Vall-lloceras Corcho, director del establecimiento de la sucursal Palmares en el territorio, precisó que próximamente continuarán con el resto de las acciones, entre ellas la recuperación de los servicios sanitarios, indispensables para retomar las actividades en el referido sitio.
Entre las principales perspectivas dentro de la rehabilitación del parque inflable del delfinario cienfueguero destacan la construcción de una cocina, con óptimas condiciones de equipamiento y seguridad, así como la implementación del rediseño de la infraestructura adecuada a un único complejo recreativo.
Vall-lloceras Corcho afirmó que luego una vez concluida totalmente la obra crecerán en capacidades para la estancia de los clientes y mejorarán el reordenamiento para el acceso a los diversos espacios de la instalación, donde velan por el estricto cumplimiento de las medidas para prevenir incendios.

