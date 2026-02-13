Mejora calidad de los servicios EMPRESTUR Cienfuegos 

Compartir en

Garantizar prestaciones con calidad que satisfagan los requisitos de los clientes y la eficiencia de los procesos, es prioridad para el colectivo de la Sucursal Empresa de Servicios al Turismo en Cienfuegos, EMPRESTUR, en este año 2026.

Como primer empeño mantienen en esta etapa la recategorización en la obra de los hoteles Jagua y La Punta, además de los trabajos de reparación y mantenimiento en instalaciones turísticas hoteleras y extrahoteleras del territorio.

Durante el último año estuvieron en la Feria EXPOSUR, la reparación capital del cabaret Costa Sur y en las labores de recuperación del huracán Melissa en el oriente del país, lo que los hizo acreedores de la condición Colectivo Proeza Laboral.

Ramón Revollido López, director de la entidad, dijo a la Radio que sobresalen entre sus servicios generales el mantenimiento constructivo y de equipos de clima, falsos techos, pinturas, a instalaciones hidráulicas, sanitarias, enchapes, colgado de carpintería y atención a recursos naturales, jardines, control de plagas y vectores y limpieza de cisternas.