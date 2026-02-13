Aumentan en Cienfuegos infracciones de tránsito por conducción de ciclomotores sin licencia 

Compartir en

Más de 20 infracciones de lo dispuesto en la Ley 109 del Código de Seguridad Vial, referidas a vehículos que transitan sin chapa o licencia de conducción, con incidencia mayor de motorinas, ya se registran en lo que va de este mes de febrero en la provincia de Cienfuegos.

La situación se agrava al comparar las cifras, que van en aumento, a pesar de la labor profiláctica, preventiva y de enfrentamiento de los agentes de Tránsito en el territorio, ante una violación que además representa un peligro aparentemente inactivo como causa de accidentes en la vía.

La Mayor Marta Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad Provincial de Tránsito en Cienfuegos, explicó a la Radio las disposiciones recogidas en dicha ley que plantea que para conducir todo vehículo de motor que tiene propulsión propia, es decir, que no necesita del esfuerzo humano para moverlo, tiene que estar amparado por una licencia.

Aclaró, que las llamadas bicicletas eléctricas y las bicimotos son ciclomotores, necesitan para circular la categoría de licencia a uno que se otorga a partir de los 16 años de edad.

Recalcó la especialista, que ese tipo de licencia para dicha categoría de vehículos es de vital importancia por la necesidad de que sus conductores conozcan la ley y tengan un comportamiento responsable si tenemos en cuenta la cantidad de vehículos eléctricos que han entrado al país en los últimos tiempos.

Aseguró la directiva de Tránsito en Cienfuegos, que al tener la licencia deben registrarse para otorgar una chapa y una circulación y que estén legalizados. Es un proceso que se está realizando paulatinamente pero que todos deben iniciar, el curso en la escuela, el examen médico y luego el teórico y práctico.