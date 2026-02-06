Define Turismo en Cienfuegos líneas de trabajo para mejorar servicios 

Compartir en

Ampliar el abanico de ventas de opcionales del destino Cienfuegos en polos como Trinidad, cayos Santamaría y cayo Largo del Sur está entre las principales proyecciones de trabajo del sector del Turismo en el territorio para el actual año.

Como parte de los empeños para el 2026 cuentan además, conseguir mayores ingresos y prestar servicios de calidad al turismo nacional y extranjero; la recategorización del hotel Meliá Jagua; la inauguración y explotación del hostal La Punta, de la cadena Gran Caribe y la reapertura del complejo gastronómico recreativo La Plaza, de la Empresa Extrahotelera Palmares.

Dieron a conocer directivos del sector, que incluirán en el catálogo de ventas internacionales los proyectos de desarrollo local como la ruta El Benny sigue cantando en Lajas, Mundo Afrocubano en Palmira, finca agroecológica El Porvenir y al Grupo de Teatro Los Elementos Jovero Verde, de Cumanayagua.

Completan las líneas de trabajo del Turismo en Cienfuegos para la actual etapa, el diseño de una estrategia que permita cumplir los ingresos por exportación de servicios y la implementación de fuentes renovables de energía para lograr el cambio de la matriz energética en las instalaciones hoteleras y extrahoteleras.