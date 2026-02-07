Fallece en Cienfuegos Alberto Quiñones

Compartir en

En la tarde de este jueves falleció a los 91 años de edad Alberto Quiñones Bárzaga, destacado entrenador, árbitro y directivo del deporte en Cienfuegos.

Nacido el 14 de julio de 1934, fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), los Juegos Escolares Nacionales, y la Comisión Nacional de Atención Atletas, esta última organización la encabezó en el territorio hasta jubilarse en 2017 y la condujo a obtener tres veces el galardón de Vanguardia Nacional.

Como árbitro fungió en eventos de diferentes deportes y alcanzó la escala internacional dentro del remo, lo que le permitió participar en tres ediciones de Juegos Centroamericanos y del Caribe e igual cifra de Juegos Panamericanos, además de una copa mundial.

Aunque no llegó a los altos logros competitivos, durante su juventud laboró como profesor de Educación Física, entrenador de baloncesto, voleibol y béisbol.

Mientras condujo los deportes acuáticos en la provincia, estos ocuparon podios en diferentes categorías, especialmente remo y canotaje.

Su partida física ha conmovido a muchas personas en el centro sur de Cuba y otras latitudes, pues se caracterizó por la entrega incondicional al movimiento deportivo, así como a sus familiares, amigos y seres allegados.