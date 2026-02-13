Mantiene Banco Popular de Ahorro prioridades para pago a los jubilados

Compartir en

El Banco Popular de Ahorro, de Cienfuegos, mantiene las prioridades para el pago a los jubilados, a partir del próximo 17 de febrero y se extenderá hasta el veinticuatro de este, según corresponde en el Calendario.

Reiniel Deborah Mira, subdirector de BPA en la provincia, esclareció en conferencia de prensa que durante esos días los cajeros automáticos tendrán la presencia de trabajadores del sector, con el fin de apoyar a los jubilados en las operaciones a realizar.

Asimismo, las sucursales continúan en horario matutino con la atención diferenciada a los jubilados, durante el período por el que transiten los grupos establecidos para el cobro.

El Banco Popular de Ahorro también implementa modificaciones en los horarios de atención a los públicos y adopta medidas para fortificar el ahorro de energía en tiempos de contingencia extrema por la guerra económica impuesta a Cuba.