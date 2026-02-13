Cámara de Representantes encara a Trump y revoca aranceles a Canadá

Compartir en

La Cámara de Representantes estadounidense votó este miércoles a favor de eliminar los aranceles del presidente Donald Trump a Canadá, una rara desautorización de la agenda de la Casa Blanca. Seis congresistas republicanos se unieron a los demócratas para bloquear los aranceles, lo que dejó el recuento final en 219 frente a 211.

La votación marcó una de las primeras veces que la Cámara, controlada por los republicanos, se ha enfrentado al presidente por una de sus políticas emblemáticas, lo que provocó una recriminación inmediata del propio Trump. «Cualquier republicano, en la Cámara o en el Senado, que vote contra los aranceles sufrirá seriamente las consecuencias cuando lleguen las elecciones, y eso incluye las primarias», escribió el presidente en las redes sociales.

La resolución pretende poner fin a la emergencia nacional que Trump declaró para imponer los aranceles, aunque revertir la medida en la práctica requiere el apoyo del presidente. Lograr ese respaldo es muy poco probable, por lo que la votación tiene sobre todo un valor simbólico. Ahora pasa al Senado para su aprobación.

Trump cree en el poder de los aranceles para obligar a los socios comerciales de Estados Unidos a sentarse a negociar. Pero los legisladores se enfrentan en sus distritos al malestar de empresas atrapadas en las guerras comerciales y de votantes que lidian con precios elevados.

«La votación de hoy es sencilla, muy sencilla: ¿votarán para reducir el coste de la vida de las familias estadounidenses o mantendrán los precios altos por lealtad a una sola persona, Donald J. Trump?», afirmó el congresista Gregory Meeks, de Nueva York. Meeks es el principal demócrata de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara y el autor de la resolución.

Inquietud por el rumbo de la política

Este momento de alto riesgo ofrece una instantánea de la inquietud en la Cámara ante el rumbo marcado por el presidente, especialmente de cara a las elecciones de mitad de mandato, con los asuntos económicos calando entre los votantes. El Senado ya ha votado en contra de los aranceles de Trump a Canadá y a otros países como Brasil, en el marco de una resolución distinta.

El primer ministro de Ontario (Canadá), Doug Ford, calificó en redes sociales la última votación de «una victoria importante, aunque queda más trabajo por delante». Agradeció a los legisladores de ambos partidos «que dieron un paso al frente en defensa del libre comercio y del crecimiento económico entre nuestros dos grandes países».

Trump amenazó recientemente con imponer un arancel del 100% a los productos importados desde Canadá debido al acuerdo comercial con China que plantea ese país, lo que intensificó su pulso con el histórico aliado de Estados Unidos y con el primer ministro Mark Carney.

Antes de eso, Trump había impuesto aranceles a Canadá alegando que el flujo de drogas ilegales desde ese país constituye una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esos aranceles se aplicaban a productos importados al margen de lo previsto en el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Tomado de Cubadebate