Rusia va a seguir prestando a Cuba un apoyo tanto político como material”, asegura embajador de Rusia en Cuba

Compartir en

El embajador ruso en Cuba, Víktor Koronelli, concedió una entrevista exclusiva a RT en Español, en la que abordó una amplia gama de temas relacionados con el desarrollo de las relaciones bilaterales entre La Habana y Moscú, las amenazas de Estados Unidos contra la isla, la importancia del apoyo de otros Estados a la nación caribeña, entre otros temas.

El diplomático ruso compartió su visión sobre el interés que persigue Washington en su política agresiva contra la isla, describiendo como “totalmente absurda” la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de declarar la “emergencia nacional” ante una supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” que, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región, una afirmación reiteradamente rechazada por La Habana.

“Bueno, yo creo que el único interés [de EE.UU.] es asfixiar la revolución cubana y cambiar el Gobierno”, afirmó Koronelli, enfatizando que, tanto Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, ya lo han expresado abiertamente varias veces.

“Cuba no representa ninguna amenaza ni para EE.UU. ni para ningún otro país”, aseveró el alto diplomático.

De igual modo, tachó de “argumento ridículo” el pretexto de Estados Unidos de recurrir a dicha medida debido a las estrechas relaciones entre La Habana y Moscú. “Rusia mantiene relaciones amistosas con decenas de países, pero solo a Cuba quiere asfixiar Washington hoy en día”, denunció Koronelli.

Entablar un “diálogo igualitario”

Koronelli señaló que Washington y La Habana mantienen contactos sobre “aspectos técnicos”, como la migración, aunque desde Cuba se ha planteado una “propuesta” para extenderlos hacia otros ámbitos y está pendiente de la respuesta del Gobierno de Donald Trump.

“La propuesta cubana está hecha, que la analicen, que respondan desde Washington”, dijo el alto diplomático. “La pelota está en la cancha de EE.UU.”, agregó, reiterando que la exigencia de La Habana pasa por entablar un “diálogo igualitario”.

Pese a su disposición al diálogo, la isla no baja la guardia ante la posibilidad de que se repita un escenario de agresión militar estadounidense similar al ocurrido en Venezuela a principios de enero.

“Por su cabeza [de EE.UU.] puede pasar cualquier cosa, pero bueno, como sabemos todos nosotros, el Gobierno cubano no excluye esta posibilidad de una agresión abierta militar”, señaló, asegurando que “el pueblo, el Ejército, y el Gobierno se preparan para eso y están bien preparados”.

“La inmensa mayoría de los países están del lado cubano”

El diplomático ruso destacó el apoyo que “la inmensa mayoría” de la comunidad internacional ha demostrado al pueblo cubano. “Bueno, el apoyo político, el apoyo de otros Estados, de otros países, siempre es importante. Y, de verdad, la comunidad internacional en esta situación tan complicada demostró que, bueno, la inmensa mayoría de los países están del lado cubano”, manifestó.

En este sentido, Koronelli destacó que “obviamente, además de apoyo político, Cuba necesita apoyo material”. “Nosotros, como dije, estamos analizando posibilidades de prestar este apoyo en el plano bilateral, pero, además, lo estamos haciendo a través de los organismos internacionales”, agregó

Al mismo tiempo, el embajador recordó que cada año, mediante su aporte al programa mundial de alimentos, Rusia suministra a Cuba varios productos alimenticios “y va a seguir haciéndolo”.

Koronelli indicó que los proyectos conjuntos con Cuba se mantienen, pese a las afectaciones por combustible. “Está claro que esa situación tan complicada con el combustible, etc., afecta a algunos de ellos [proyectos conjuntos], pero sí los mantenemos en nuestra agenda”, dijo, señalando que para abril está prevista una reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana de Cooperación Comercial, Económica, Científica y Técnica.

“Hoy día, no solo hoy día, sino durante varias decenas de años, Cuba era, es y sigue siendo nuestro socio más importante en América Latina”, enfatizó Koronelli.

El embajador precisó que las relaciones entre Moscú y La Habana “están a la altura de la cooperación estratégica”. “Vamos a seguir juntos por este camino, superando las dificultades”, expresó.

Tomado de Cubadebate