Reanudan trámites de legalización de documentos en el Consulado de España

El sitio oficial de Facebook de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, en Cienfuegos, publicó recientemente el anuncio sobre la reanudación de la legalización documentos en el Consulado de España, en la Habana.

La nota esclarece que los interesados en efectuar ese proceso en el referido órgano diplomático, precisan realizar la previa legitimación ante el Ministerio de Justicia, servicio que también ofrecen en Bufetes Colectivos.

La legalización de documentos en el Consulado de España, con sede en La Habana, requiere que la contratación y el pago de la tramitación sea a través de una Pasarela Internacional, es decir, desde el exterior de Cuba.

