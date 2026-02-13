Cumanayagua consolidó su preparación en el Día Nacional de la Defensa

Compartir en

En la Empresa Agroindustrial Cítricos Arimao (Citrisur) del municipio de Cumanayagua, desarrollaron el Día Nacional de la Defensa, como parte de las actividades de la provincia para puntualizar las tareas en función de los objetivos económicos, de la protección de las áreas y de sus habitantes.

Anisley Nodal Lima,Presidenta del Consejo de Defensa Municipal del territorio y Napoleón Diego-Vila, presidente de la zona 27-06-09, en la propia localidad, informaron el plan de acciones previsto para las diferentes etapas como preparación para enfrentar al enemigo y para el correcto funcionamiento de las zonas de defensa en sus asentamientos.

Acompañó la jornada el presidente del Consejo de defensa provincial, Armando Carranza Valladares, así como representantes de las distintas grupos de trabajo del territorio y residentes de la localidad.

Paralelo al informe las unidades regulares del territorio realizaron ejercicios de preparación y actuación en tiempo de guerra con el objetivo de preparar mejor al pueblo ante una posible agresión.