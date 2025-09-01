Destacó Díaz-Canel encuentro con Secretario General del PCV

Compartir en

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, calificó hoy de muy productiva la reunión sostenida con To Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), en el ámbito de su visita oficial a esa nación del sudeste asiático.

Agradecí su firme y sostenido apoyo al fortalecimiento de los vínculos económico-comerciales, financieros y de cooperación en múltiples sectores, comentó en la red social X el jefe de Estado cubano, quien llegó este domingo a la capital vietnamita para iniciar una gira por países de Asia (que lo llevará posteriormente a China y Laos).

Según informa hoy la Presidencia de Cuba, To Lam encabezó el recibimiento de Estado a Díaz-Canel en los Jardines del Palacio Presidencial, previo a las conversaciones oficiales de ambas delegaciones, en la sede del Comité Central del PCV.

El líder vietnamita recordó los entrañables lazos de amistad y solidaridad que unen a ambos partidos, gobiernos y pueblos, forjados por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el Presidente Ho Chi Minh y por el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Resaltó la solidez de unas relaciones que se han mantenido y desarrollado de forma permanente y en los más difíciles momentos de las dos naciones, cuando se han brindado apoyo y ayuda, solidaridad y amistad que ahora se renueva en el ámbito de la cooperación económica.

Díaz-Canel transmitió un saludo del General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien envió al líder partidista vietnamita felicitaciones por el aniversario 80 de la Revolución de Agosto.

El jefe de Estado cubano agradeció por la invitación para participar en la celebración por la Declaración de la Independencia el 2 de septiembre de 1945, cuando Ho Chi Minh proclamó la victoria y el fin del colonialismo francés.

El mandatario ponderó la renovación e impulso a las relaciones y la cooperación bilateral a partir de la visita que hizo To Lam a Cuba hace un año, y ratificó la importancia de que ambos partidos comunistas estén fortaleciendo sus vínculos en todos los ámbitos.

Agradeció al PCV por las sistemáticas visitas de alto nivel a Cuba, y por la campaña de solidaridad lanzada el pasado 13 de agosto, que ha permitido recaudar en pocos días elevados montos de dinero como donación para el pueblo cubano.

Díaz-Canel enfatizó que el próximo año ambos países protagonizarán importantes celebraciones políticas, como los congresos de sus organizaciones partidistas, por lo que recomendó que al término de uno y otro, se realicen intercambios sobre lo acordado en ambos eventos de la militancia comunista.

En 2026 también se cumplirá, añadió, el aniversario 60 de la primera visita del General de Ejército Raúl Castro Ruz, quien en 1966 estuvo en Vietnam, cuando conoció personalmente a Ho Chi Minh, y compartió con un pueblo en lucha contra la ocupación yanqui.

Fue este, aseguró, uno de los hechos más trascendentales en las relaciones de nuestros países.

Al término del diálogo, To Lam y Díaz-Canel presidieron un intercambio de acuerdos y memorandos firmados en las áreas de la producción de arroz, la cooperación integral, la salud, la gestión documental y de archivos, y una nueva empresa mixta.

También, en la ceremonia se hizo la entrega simbólica de la primera parte de la campaña en apoyo a la nación caribeña, aniversario 65 de la Amistad Vietnam-Cuba, a través de la cual se han recaudado unos 385 mil millones de dong, equivalentes a 14,5 millones de dólares.

La delegación cubana en las conversaciones estuvo integrada por los miembros del Buró Político Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, y el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Participaron también Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Comité Central; y los ministros Oscar Pérez-Oliva Fraga, de Comercio Exterior, e Ydael Pérez Brito, de Agricultura.