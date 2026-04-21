Díaz-Canel denuncia el bloqueo como castigo colectivo contra Cuba

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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos como un castigo colectivo contra el pueblo de la isla y subrayó la importancia que mantiene hoy la solidaridad internacional para hacerle frente.

En entrevista con el periodista brasileño Breno Altman, transmitida esta noche en una emisión especial del programa 20 Minutos de Opera Mundi, el mandatario calificó la política estadounidense como “una política criminal, realmente genocida”, cuyas consecuencias impactan tanto en la economía nacional como en la vida cotidiana de las familias.

Señaló que la situación actual responde a un proceso acumulado durante más de 60 años, agravado desde 2019, durante la primera administración de Donald Trump, cuando se aprobaron 240 medidas adicionales que jerarquizaron, internacionalizaron y recrudecieron el cerco.

A ello se suma, sostuvo, la orden ejecutiva del 29 de enero pasado que impone un bloqueo energético.

“Ninguna economía puede vivir sin combustible”, afirmó Díaz-Canel, al detallar que el país necesita alrededor de siete millones de toneladas anuales de crudo, pero solo produce entre tres y cuatro millones, lo que obliga a depender de importaciones hoy severamente restringidas.

La falta de combustible redujo la generación eléctrica y ha provocado prolongados apagones, con impacto que alcanza a toda la economía y afecta a sectores como transporte, abasto de agua, recogida de desechos y distribución de alimentos y medicamentos, explicó.

En el ámbito social, indicó que más de 96 mil personas esperan cirugías, incluidos más de 11 mil niños, debido a limitaciones de recursos, en tanto la educación ha tenido que adaptarse a modalidades menos presenciales y los apagones obligan a reorganizar las rutinas familiares.

Pese a este escenario, destacó la resistencia del pueblo cubano que, en medio de esas condiciones, ha mantenido la unidad y la esperanza, sin doblegarse ni dejarse humillar.

En el diálogo con el periodista brasileño, el mandatario se refirió también a la solidaridad internacional, tanto la recibida de gobiernos como a la que llega de movimientos sociales y pueblos, y la consideró clave para enfrentar la crisis.

Resaltó el apoyo de países como China y Rusia, así como de México y Colombia, que han enviado alimentos e insumos.

En particular, mencionó la reciente llegada de un buque ruso con 730 mil barriles de petróleo, lo que calificó como un gesto de gran simbolismo que permitió a la isla acceder a la tercera parte del combustible que necesita en un mes.

También destacó iniciativas como el convoy Nuestra América, organizado por la Internacional Progresista, que llevó donaciones de módulos fotovoltaicos, alimentos y medicamentos.

Sobre Brasil, enfatizó los vínculos históricos entre ambos países, resaltó que se recibe apoyo del pueblo y el gobierno del gigante sudamericano, y afirmó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha sido uno de los más activos en la denuncia del bloqueo.

Advirtió que la ayuda enfrenta obstáculos por el carácter extraterritorial del cerco estadounidense, que afecta a terceros países, pero reiteró que existe voluntad del gobierno brasileño de cooperar con la isla.