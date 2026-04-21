Artista cubano inaugura exposición “Fractales” en Cienfuegos

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La exposición personal “Fractales”, del artista Santiago Hermes, fue inaugurada hoy en la Oficina del Conservador de Cienfuegos, al cumplirse el 207 aniversario de la fundación de la ciudad por colonos franceses.

La muestra incluye 16 piezas, mayormente monotipias y obras en cartulina, y contó con la presencia de investigadores, artistas y estudiantes del territorio.

“He tratado de hacer un pequeño homenaje a la fundación de Cienfuegos. Fundamentalmente son obras realizadas en vivo con la presencia de públicos diversos.

«Muchas han sido realizadas como parte de una performance, donde hay músicos tocando, quizás bailarines haciendo acciones de baile y donde yo voy pintando en el mismo momento, recogiendo la impronta del momento”, declaró Hermes a Prensa Latina.

El artista trabaja técnicas ágiles como la monotipia y la acuarela para capturar la impronta del instante. “Estas obras tienen presente ese diálogo de las personas que habitan la ciudad, sus modos de comportamiento, que le dan un matiz también a la obra una vez que son captados y llevados al lienzo o al papel”, declaró Hermes.

La crítica de arte Masiel Delgado destacó que “Santiago es un hombre que trabaja la gestualidad, el trabajo en grande, el trabajo que desborda los marcos de una obra, y aquí está presentando parte de ese proceso que luego él lleva a escenarios urbanísticos mayores y que es muy importante en función de este nuevo aniversario de la fundación de la ciudad”.

La exposición incluye también seis bocetos de los 15 murales que el artista ha realizado en Francia.

Santiago Hermes Martínez Zerquera, grabador y pintor cienfueguero, representa el arte contemporáneo cubano con una producción que abarca pintura, escultura, performance, instalaciones y acciones comunitarias.

Acumula más de 60 exposiciones personales, y similar número colectivas dentro y fuera de Cuba, además de 160 acciones de Street Art.