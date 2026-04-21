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Cienfuegos / Culturales

Cienfuegos vive su Jornada de la Cultura

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
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Este martes comenzó la Jornada de la Cultura en el municipio de Cienfuegos para festejar la fundación de la colonia Fernandina de Jagua y enaltecer los valores artísticos en las diversas manifestaciones.

Richard Eleaga Alderete, director general de la festividad, manifestó la calidad de los artistas en el desfile inaugural, el acompañamiento de la población y las autoridades del Partido comunista de Cuba, el Gobierno y Cultura.

Dijo que, durante los festejos que concluirán el próximo domingo, entregarán premios y becas literarias, los lauros de concursos de Artes Plásticas, habilidades culinarias, además del reconocimiento a personalidades e instituciones con gran desarrollo cultural.

Fernandina de Jagua, hoy ciudad de Cienfuegos, nació el 22 de abril de 1819 y sus hijos, dentro y fuera de Cuba, enaltecen con orgullo su procedencia.

Luzdeibys González Forcades

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