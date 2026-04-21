Distinguida inmobiliaria del Turismo en Cienfuegos

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Atendiendo al resultado de sus indicadores económicos e ingresos por su gestión durante el último año, la Unidad Empresarial de Base Inmobiliaria del Turismo en Cienguegos recibió por primera vez la Bandera de Colectivo Vanguardia Nacional, por acuerdo del Secretariado del Sindicato del ramo y la Central de Trabajadores de Cuba.



A decir de Daneily Castillo Águila, especialista en Gestión de los Recursos Humanos en la Inmobiliaria, entre los logros que avalan el otorgamiento del estandarte sobresale el funcionamiento sindical del colectivo caracterizado por su unidad, entrega, disciplina y sentido de pertenencia a la hora de asumir la remodelación de los inmuebles que arrendan.

Los integrantes del colectivo hicieron un alto en las labores que realizan en estos momentos en el proceso inversionista del Hotel Jagua para exhibir el estandarte que entregaron Anay Morera Guillén, secretaria general del Comité Provincial de la CTC en el territorio y Alexander Santana Fernández, máximo dirigente sindical del sector del Turismo sureño, a su homóloga de la Inmobiliaria Tania Cuevas Pérez y al director Pedro Luis Lemus Sorrondegui.

El momento fue propicio además para que los trabajadores del Turismo en Cienfuegos dejaran plasmadas sus firmas que patentizan el compromiso de defender la Isla de la amenaza de agresión imperialista.



Yuneidy Pérez, subdelegada del Ministerio tuvo a su cargo la lectura del documento oficial que centra el proceso de rúbrica Sí por la Patria.

El Sindicato Provincial de Trabajadores de Hotelería y Turismo en Cienfuegos cuenta con tres instituciones que ganaron en esta emulación correspondiente al último año, la condición Colectivo Vanguardia Nacional, mérito que corresponde a la Inmobiliaria, Havanatur Centro y TRANSTUR.