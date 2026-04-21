Aduana General de Cuba pone en vigor nuevas normas

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La Aduana General de la República de Cuba informó hoy la entrada en vigor de un nuevo compendio normativo que forma parte de su perfeccionamiento institucional y actualización del marco legal que rige su labor estatal.

Según una nota institucional, se trata del Decreto Ley 108 De Aduanas, el Decreto Reglamento 134 y nueve Resoluciones complementarias, que fueron publicados previamente a inicios de año en la Gaceta Oficial del país caribeño.

El nuevo compendio normativo está en armonía con los postulados constitucionales y estándares internacionales promovidos por la Organización Mundial de Aduanas, los principios que rigen el derecho administrativo, las normativas de comercio exterior, así como las emitidas en materia tributaria y financiera aplicables por la autoridad aduanera.

Asimismo, garantiza en el contexto actual una mayor facilitación del comercio internacional y nuevas exigencias de seguridad en frontera.

La institución precisa que las normas complementarias pueden consultarse en el sitio oficial de la Aduana General de la República y en la Gaceta Oficial digital.