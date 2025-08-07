Refuerzan en Cienfuegos Sistema de Atención a la población

Compartir en

En Cienfuegos refuerzan el Sistema de Atención a la Población de las Quejas y Peticiones de las Personas, con la implementación de esa Ley y de su reglamento, el Decreto 112 de 2024 que regula todos los aspectos a cumplir.

Yurina Pérez Azcongui, máxima responsable de la Atención Ciudadana en la Fiscalía Provincial, aseveró que la norma jurídica es de obligatorio cumplimiento para las autoridades, directivos y funcionarios del Estado.

Entre los aspectos más novedosos destaca que las personas naturales y jurídicas NO estatales que prestan servicio público también deben acatar todos los presupuestos normativos en el Decreto, consideró la experta.

Precisó además que el plazo para la tramitación de asuntos se redujo a treinta días naturales, no obstante, puede solicitarse una prórroga si, de manera excepcional, por la complejidad de la investigación ese plazo resulta insuficiente.

Azcongui distinguió que por primera vez Cuba cuenta con una Ley de ese tipo cuyos procedimientos refuerzan la no discriminación por razones género, orientación sexual, creencias religiosas, entre otras causas, en consonancia con los principios constitucionales.