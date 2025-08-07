🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Promueven lactancia materna segura en Rodas

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
Las 15 mujeres embarazadas ingresadas en el Hogar Materno del municipio de Rodas recibieron una charla educativa sobre la importancia de la lactancia materna.
El encuentro acontece en la última jornada de la Semana mundial de la lactancia materna con la instrucción de las profesionales de Salud y de Cultura como parte de las visitas de quienes integran el Programa Educa a tu hijo.

La Doctora Ileana López Cuéllar, Directora del hogar materno rodense, dijo que, al ingresar cada gestante asiste a consultas interdisciplinarias, conversa con las enfermeras que permanecen todo el día y contribuyen con la formación de su bebé con mucha responsabilidad.

Yanet, de Cartagena, casi está a punto para traer al mundo su segundo hijo

Amor, alegrías y conocimientos para la vida refirió la madre en espera de un segundo hijo, Yanet Enríquez Hernández, de Cartagena, sobre la atención en Rodas y su agradecimiento al Ministerio de Salud Pública.

