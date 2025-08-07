🎧 Escúchenos en audio real

Anuncian espectáculos de agosto desde Teatro Terry en Cienfuegos 

Raúl Francisco Cotarelopor Raúl Francisco Cotarelo
La sala principal del teatro Tomás Terry en la ciudad de Cienfuegos acogerá nuevamente este sábado 9 y domingo 10 de agosto al proyecto Oralitura Habana,  con el espectáculo para niños “Chamaquili”.

Según reseñan desde la institución cultural, la pieza del escritor Alexis Díaz Pimienta, dirigida por su hijo Alex Díaz Hernández, tiene previsto funciones en el escenario del emblemático coliseo este fin de semana a las 3:00 de la tarde con entradas a 30 pesos.

También la Sala Ateneo Armando Suárez del Villar presentará la peña Mi Trova, con Roberto Novo y sus invitados, el sábado 16 de agosto a las 5:00 de la tarde. La Cantata con Mandy Álvarez y Jazz Tá llegará el viernes 22 en el propio horario y el Ateneo recibirá a los Juglares de Aida el sábado 30 de este mes a las 6:00 de la tarde.

Concluye plazo ofrecido a titulares de cuentas en pesos convertibles cubanos (CUC)

