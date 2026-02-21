Nuevo sencillo de Yuly y Havana C entre el amor real y una enseñanza

Compartir en

Yuly y Havana C anunció en redes sociales la grabación de su nuevo tema «Farándula» y, en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias, Yuleisis Greenidge —Yuly— adelantó que será estrenado a finales de febrero o principios de marzo en la radio, justo antes del resto de las plataformas digitales.

La líder de la popular agrupación reveló también que la composición está basada en el desengaño amoroso de uno de los integrantes de la banda, quien creyó haber encontrado a la pareja ideal durante una noche, pero la historia tuvo un desenlace contrario a sus expectativas.

Explicó, asimismo, que este tema musical nació desde la jocosidad, recreando la situación vivida por el vocalista, al tiempo que transmite a quienes lo escuchan esa otra arista de la relación de pareja, la menos brillante: la que devela que algunas personas no son tal cual se muestran.

«Farándula» es un reflejo de las fiestas nocturnas y el espectáculo, donde encontrar sentimientos reales es complejo para los artistas, aunque haya excepciones que demuestren que la regla no es absoluta, añadió la bajista y percusionista.

Una vez finalizada la producción, el sencillo llegará a las plataformas en forma de videoclip, el cual ya se encuentra a punto de ser terminado; un audiovisual lleno de mucha energía, dijo la fundadora del grupo en su perfil de Facebook.

Con la seguridad de que «Farándula» conectará con la juventud cubana, al recuperar la sonoridad pegadiza y distintiva de icónicos éxitos como Bailando y El que la hace la paga, Yuli ultima los detalles de su estreno.

No adelantó muchos detalles de los próximos pasos de Havana C para el año que recién comenzó, pero sí prometió ritmo, alegría, colaboraciones interesantes que materializan sus sueños de artista y, sobre todo, seguir sorprendiendo al público joven con otros proyectos que ahora mismo se encuentran en estudio de grabaciones.