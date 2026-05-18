Comenzó este lunes el Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, con el propósito de intensificar acciones ante conductas que afectan prioridades del país.

Según precisó el periódico Granma, la jornada se desarrolla en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, el cerco petrolero, el incremento de sanciones y amenazas externas contra Cuba.

El ejercicio responde al legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien insistió en prestar atención al orden interior, ante la posibilidad de incremento de actividades delictivas contra la economía y la necesidad de asumir esta tarea como responsabilidad colectiva.

Se trata de una batalla que demanda niveles superiores de acción, sin espacio para la impunidad, conscientes de los peligros internos y externos, y de la responsabilidad de defender la seguridad ciudadana, considerada una conquista de la Revolución.

Entre las prioridades figuran la protección del Sistema Electroenergético Nacional y de los combustibles, así como la producción y comercialización de alimentos.

También se enfatiza la prevención y enfrentamiento a las drogas, la corrupción y los precios abusivos.

El ejercicio incluye acciones contra hechos vandálicos y de indisciplina social, en ocasiones estimulados con fines subversivos, que generan daños materiales y riesgos para la vida e integridad de las personas, lo que exige cumplimiento estricto de la ley y respaldo a las autoridades.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República señaló en la edición anterior que estas jornadas constituyen una oportunidad para garantizar tranquilidad ciudadana, respeto al orden interior, disciplina social y participación en las principales tareas del país.

La dirección de la Revolución definió que esta batalla por el orden y la disciplina tiene como premisa la unidad de las fuerzas revolucionarias, conducidas por el Partido, con participación activa de órganos del Estado, Gobierno, organizaciones juveniles y de masas.

El ejercicio busca alcanzar elevada participación y control popular, como expresión del compromiso ideológico con la defensa del proyecto socialista que se construye en Cuba.