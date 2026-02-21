Compartir en

(Autor: Dr. Jesús Dueñas Becerra)

Diccionario de términos más utilizados en radio y televisión, del crítico, periodista e investigador, Freddy Moros, es el título del libro, publicado por la Editorial En Vivo (Radio y Televisión), y dirigido –básicamente- a los profesionales y técnicos que laboran en la radio y la pequeña pantalla, así como a los fieles amantes de esos medios masivos de comunicación, que «invaden» nuestros hogares sin pedir permiso…, pero son muy bien acogidos.

El también miembro distinguido de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), es un verdadero experto, cuyos vínculos con la pantalla chica trascienden las cuatro décadas, y a ese medio se entregó en cuerpo, mente y espíritu durante más de cuarenta años, con diversas responsabilidades en varios canales televisivos del archipiélago cubano. Ejerció la docencia superior en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, y autor de varios libros, así como Artista de Mérito, distinción que otorga el Instituto de Información y Comunicación Social.

La redacción de ese texto, valioso aporte a la bibliografía especializada, exigió un loable esfuerzo por parte del autor, ya que esa obra era una acuciosa necesidad para los profesionales y técnicos que hacen realidad la radio y la televisión en nuestro país.

Dicho volumen es el resultado de la carencia de materiales relacionados con las técnicas radiofónicas y audiovisuales, ya que deviene un instrumento de trabajo, de amplio contenido, estructurado sobre una sólida base teórico-práctica, que le facilita al lector hacer consultas e informarse en temas estrechamente vinculados con el arte radiofónico y la pequeña pantalla.

Para llevar a puerto seguro ese texto, el colega Freddy Moros consultó más de medio centenar de libros y decenas de artículos que desarrollan la línea temática, cuyo punto focal o eje central lo constituyen la radio y la televisión, además de la asesoría que recibiera de los especialistas de la Editorial En Vivo, lo cual requirió la realización de grandes esfuerzos de índole intelectual, sobre todo en la búsqueda de las más de 1400 acepciones que posee, y que ayudarán a perfeccionar la labor técnica y profesional que se lleva a cabo en esos medios nacionales de comunicación.

El Diccionario… no solo es útil para quienes trabajan en dichos sectores, sino también para críticos y profesores de la Facultad de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA) de la Universidad de las Artes (ISA) y de la Facultad de Comunicación de la capitalina Alma Mater.

Sin duda alguna, es una valiosa contribución hecha por el ilustre intelectual habanero al andamiaje técnico-artístico en que se sustentan la radio y la televisión en nuestro país.