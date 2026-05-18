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🎧Triángulo de la confianza: Energía solar, uso en el sector estatal y residencial

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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Ignacio Verdecia Nápoles, presidente de Cuba Solar en Cienfuegos, comparte con los oyentes del Triángulo de la confianza información de interés sobre el empleo de la energía solar en Cuba en el cambio de matriz energética y cómo utilizarla en el sector estatal y residencial.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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