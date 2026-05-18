Lanzadores cienfuegueros destacan en inicio de la cuarta subserie en la Liga Élite de Béisbol

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Los lanzadores Alexander Vargas e Islay Sotolongo alcanzaron sus primeros éxitos en la IV Liga Élite de Béisbol.

En el inicio de la cuarta subserie del certamen el derecho abreguense realizó una buena labor frente a Industriales, líder del evento y en patio ajeno por demás. En cinco entradas se enfrentó a 16 hombres, no le anotaron, recibió 3 indiscutibles, ponchó a un contrario y el único aspecto negativo fue el control, otorgó tres boletos y propinó un desbol. El choque concluyó 6 carreras por 2 favorable a los huracanes.

Con esta actuación Vargas, tiene ahora balance de 1-1 y se mantiene dentro de la rotación abridora para la próxima subserie frente a Holguín.

En ese encuentro el sureño Kevin Hernández también se encaramó en la lomita en la novena entrada y la retiró de uno, dos y tres. Pero al tener su equipo 4 carreras de ventaja no se le anota el punto por juego salvado.

En cuanto al zurdo crucense, pese a no contar con buen dominio de los lanzamientos su equipo le respondió a la ofensiva con 7 carreras, y así Las Tunas derrotó a Matanzas que pisó el home play en 6 ocasiones.

Islay trabajó cinco inning, enfrentó a 19 bateadores, permitió 5 carreras, le pegaron 4 hits, regaló cuatro boletos y ponchó a igual cantidad de hombres. El éxito se suma al palmarés que traía de dos derrotas.