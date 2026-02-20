🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Defensa

Día Nacional de la Defensa: Compromiso revolucionario en Cienfuegos 

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
El día nacional de la defensa aconteció en la provincia de Cienfuegos con la presencia del General de División Raúl Villar Kessel, Jefe Ejército central.

Sobresalió en esta jornada un ejercicio defensivo territorial en la zona de defensa del barrio de Pastorita, en el municipio de Cienfuegos, para demostrar la cohesión de trabajo en los grupos y subgrupos.

 

Las unidades regulares de la Región Militar Cienfuegos junto a las Milicias de tropas territoriales, además de las unidades de producción y defensa materializaron la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo.

En este viernes, las autoridades del territorio y combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias apreciaron el desempeño de los estudiantes de la Universidad de Cienfuegos «Carlos Rafael Rodríguez» en el empleo del armamento como minas y explosivos en acciones tácticas de enfrentamiento a una posible agresión del enemigo.

