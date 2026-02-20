🎧 Triángulo de la confianza: La prevención del embarazo en la adolescencia desde la legislación

La prevención del embarazo en la adolescencia desde la legislación es el tema que abordan en el Triángulo de la confianza Naisa María Díaz, fiscal jefa del departamento de cuadros en la Fiscalía Provincial, y Moisés Sobrino Bécquer, fiscal municipal en Cienfuegos.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →