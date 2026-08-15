Anuncian en Cienfuegos expoferia Con manos de mujer

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El Comité Organizador de la segunda expoferia Con Manos de Mujer comunica el cambio de ubicación de su edición para el parque de la Aduana, en esta ciudad, un espacio que reúne excelentes condiciones para el desarrollo de la jornada.

Mónica Sánchez Suárez del Villar, trabajadora de la Empresa Servicios Portuarios del Centro, e integrante de la Comisión Organizadora del evento, dijo a la Radio que la decisión responde al objetivo de ofrecer una experiencia más cómoda y accesible tanto para las expositoras como para el público asistente.

La segunda expoferia fijada para el próximo jueves 20, como saludo al aniversario 66 de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, resulta un espacio de encuentro que visibiliza y apoya el talento femenino en diversos ámbitos y dará la oportunidad a los asistentes con variadas ofertas que incluye artesanía, diseño, pasarelas gastronomía y emprendimiento, entre otros.

Agregó Sánchez Suárez del Villar, que unos 20 grupos de fémeninas desplegarán todo su ingenio, en áreas del parque de la Aduana, entre las que sobresalen Rumba Obinisa, las poetisas cienfuegueras, el proyecto Mariposa, las cátedras de género de la Universidad de Cienfuegos y la Nelson Mandela, el de mujeres paracaidistas, así como el Movimiento Sur-Sur.