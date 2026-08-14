Sostienen defensa de los derechos de los niños en Cienfuegos

Compartir en

La Convencion sobre los Derechos del Niño regula la obligatoriedad de los Estados en garantizar la educación desde edades tempranas y el país tiene amparo legal para tal precepto en la Constitución de la República de Cuba.

El sitio oficial de Facebook de la Fiscalía Provincial, de Cienfuegos, asegura que en la nación garantizan la educación gratuita desde la primera infancia, como uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Tales estatutos estan regulados en el actual Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, que entró en vigor en el presente año, y ofrece directivas más claras de la responsabilidad institucional en relación al respeto del interés superior del niño, y la Fiscalía vela el cumplimiento de la norma jurídica, acosta el post.