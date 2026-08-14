Cienfuegos / Sociedad

Sostienen defensa de los derechos de los niños en Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Compartir en

La Convencion sobre los Derechos del Niño regula la obligatoriedad de los Estados en garantizar la educación desde edades tempranas y el país tiene amparo legal para tal precepto en la Constitución de la República de Cuba.

El sitio oficial de Facebook de la Fiscalía Provincial, de Cienfuegos, asegura que en la nación garantizan la educación gratuita desde la primera infancia, como uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Tales estatutos estan regulados en el actual Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, que entró en vigor en el presente año, y ofrece directivas más claras de la responsabilidad institucional en relación al respeto del interés superior del niño, y la Fiscalía vela el cumplimiento de la norma jurídica, acosta el post.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

Ver todas las entradas de Geysi Rosell Cuéllar →

Puede que también te guste

Acoge Hotel La Unión de Cienfuegos expo colectiva de creadores de la UNEAC

Termoeléctrica Cienfuegos

Incendio provoca daños graves en termoeléctrica de Cienfuegos

Danley Díaz Rivera, joven aguadense atrapada por la magia de la radio

🎧 Con la misma pasión: Danley Díaz Rivera, joven aguadense atrapada por la magia de la radio

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *