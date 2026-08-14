Ciencia y Tecnología / Cienfuegos

Mantienen en Cienfuegos marco regulatorio en zonas costeras

Jorge Fernándezpor Jorge Fernández
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En las zonas costeras del territorio cienfueguero se mantiene el monitoreo constante de las áreas, así como el seguimiento a las actividades que allí se realizan y puedan repercutir de manera negativa en el entorno.

Así lo confirmó Ivan Figueroa Reyes, director de la oficina de regulación y seguridad ambiental del Citma, quien se refirió a la importancia de elevar la conciencia de la población y organizaciones en pos del bienestar ambiental.

«La zona costera es considerada una área restrictiva para diversas actividades, incluyendo el vertido de desechos, la construcción de estructuras rígidas, la equitación y la destrucción de la vegetación autóctona. Estas restricciones están relacionadas con las limitaciones impuestas por algunas organizaciones en cuanto al acceso a esta zona.

«Sin embargo, es importante destacar que el acceso a la zona costera es libre, público y gratuito, tal como lo establece la Constitución. Estas regulaciones son clave y se verifica su cumplimiento al momento de otorgar autorizaciones, especialmente en el caso de las playas», aclaró.

El marco regulatorio posibilita la protección ambiental y contribuye, además, a elevar la concientización entre el pueblo acerca de la responsabilidad que cada uno de nosotros debemos tener con el entorno del que somos parte.

 

Jorge Fernández

Periodista. Ha laborado en el periódico Ahora, de Holguín, y Juventud Rebelde.

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