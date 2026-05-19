🎧 Triángulo de la confianza: José Martí en las aulas de la educación en Cienfuegos

Compartir en

A José Martí, en el aniversario 131 de su caída en combate dedica el Triángulo de la confianza la emisión del 19 de mayo de 2026. Los invitados son el licenciado Yunier Junco, subdirector general de Educación en la provincia; el Máster en Ciencias Fidel Sarduy Pérez, profesor de Historia, y Héctor Daniel Morales, alumno de décimo grado, ambos del preuniversitario Eduardo García Delgado.