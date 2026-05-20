Cuba adelanta el cierre del curso escolar y elimina los exámenes de ingreso a la Educación Superior

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Cuba, Curso escolar, Educación,

La ministra de Educación, Dra. C. Naima Ariatne Trujillo Barreto, informó este martes en la Mesa Redonda las adecuaciones previstas para la etapa final del curso escolar, en medio de las enormes dificultades provocadas por la agresiva política del gobierno de Estados Unidos.

Durante su intervención, la titular explicó que es la tercera ocasión en que se ven precisados a realizar ajustes de esta magnitud, y agradeció el diálogo permanente con las familias y la comunidad educativa.

La ministra calificó el proceso transcurrido como “de sensibilidad extraordinario, de sacrificio, de compromiso tremendo” y destacó que, en no pocas ocasiones, rozó “el heroísmo cotidiano”. Explicó que la necesidad de asumir múltiples variantes para garantizar la continuidad del curso ha exigido un esfuerzo extraordinario de profesionales, familias, niños y adolescentes.

“Nosotros siempre hablamos de que, aunque hay algunas políticas que han sido aplicables a todo el país en sus conceptos principales, el modo en que se ha tenido que implementar es muy diverso”, señaló Trujillo Barreto. Reconoció que el gran reto ha sido atender cada individualidad, no solo de los niveles y tipos de educación —que son muchos— sino, sobre todo, la individualidad de cada persona y cada institución.

Si bien reconoció que “no todo sale exactamente como se modela desde un escenario”, valoró que haber previsto variantes con un enfoque preventivo les ha sido de gran ayuda. En momentos puntuales, aseguró, tuvieron entre 10 000 y 22 000 estudiantes en condiciones excepcionales, aquellos en mayor desventaja por estar más desconectados de sus instituciones o residir en lugares más distantes. “Para cada uno hemos tenido que ir encontrando variantes”, afirmó.

La titular subrayó que la experiencia del modelo cubano, que atiende a cada persona para lograr la mejor inclusión posible sin desconocer sus individualidades, ha sido clave en este proceso.

Prioridad para los grados terminales

La ministra explicó que en la última etapa se ha priorizado a los grados terminales de cada ciclo: sexto, noveno y duodécimo grados. “Hemos puesto mucho énfasis con un esfuerzo tremendo de las autoridades educativas, pero también de los decisores del gobierno, del Partido y de cada región educativa”, declaró.

Advirtió que la acogida de estos estudiantes en los niveles superiores deberá comprender la manera particular en que concluyeron su curso escolar, confiando en las variantes didácticas y pedagógicas que “sabemos hacer muy bien”. Recordó que la pedagogía cubana ha avanzado mucho en atender lo diverso, una práctica que, aunque ya se empleó durante la pandemia, ahora adquiere matices distintos al no contar con el mismo soporte tecnológico.

“Después de una noche sin corriente, ir a la escuela para el muchacho, cómo atraerlo, la clase, es un reto. Y los maestros, que también sufren igualito, sin energía eléctrica o con el problema de que si tengo agua o no tengo agua en la casa, concentrarse en dar clases a los muchachos ha sido todo un reto”, reflexionó.

En cuanto al proceso evaluativo, la titular explicó que se ha flexibilizado sin renunciar a la exigencia. Destacó el valor de la evaluación sistemática, ese “encuentro permanente entre quienes están enseñando y aprendiendo, donde también los maestros aprenden”. Señaló que la resolución de evaluación vigente y los avances de la ciencia didáctica facilitan que esa evaluación sistemática pueda ponderarse adecuadamente.

“Un buen profesor acompañado de las familias de su propio grupo —porque todos evaluamos y hay que comprender eso así— puede lograr probablemente mayor integralidad que un examen que, en definitiva, si uno el último día estudia bastante, sale bien y no es el resultado de lo que aprendió realmente durante todo el curso”, argumentó.

Adelanto del cierre del curso: del 15 al 30 de junio

Ante la pregunta sobre nuevas adecuaciones para la etapa final, la ministra confirmó que se adelantará el cierre del curso escolar. La decisión —explicó— responde a una “evaluación humana profunda y sensible” de la compleja situación que enfrenta el país, marcada por la falta total de combustible, las limitaciones logísticas y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

“Ha habido que disminuir en cada territorio, de acuerdo a particularidades, la admisión, el servicio de semiinternado, los días de presencialidad. Se caminan largas distancias tanto por los niños como por sus familias como por los maestros”, detalló.

El cierre se realizará de forma gradual entre el 15 y el 30 de junio, cuando inicialmente se había previsto para julio. No obstante, la Ministra aclaró que esto no significa el cierre total de las instituciones educativas. “Vamos a seguir dando la respuesta que las instituciones educativas acostumbran a dar por la implicación que tienen para la sociedad, para la familia”, afirmó.

Precisó que no se trata de adelantar un calendario de exámenes —y advirtió que están rectificando cualquier información que desvirtúe este extremo— sino de iniciar un cierre gradual del periodo lectivo.

Graduaciones en el barrio y escuelas abiertas

Tras el cierre académico, las instituciones permanecerán abiertas como espacios educativos, conectadas con la red juvenil comunitaria, para atender a los niños en mayor vulnerabilidad y garantizar que no pierdan el vínculo con sus habilidades. También se realizarán allí los programas formativos vinculados a problemáticas sociocomunitarias.

“Necesitamos hacer las graduaciones. Serán en el barrio, en la escuela, en el municipio. No podemos limitar la posibilidad de ese acto tremendo que implica el logro de un grado”, enfatizó Trujillo Barreto.

La titular destacó la ilusión de los niños con sus cierres. “Como ha habido flexibilidad de la evaluación, se les ha convocado a hacer muchos trabajos que son proyectos de participación familiar. Ellos se sienten muy responsables y serios porque han tenido que asumir roles importantísimos”, comentó.

La ministra informó que la educación especial, que ha sido prioritariamente protegida, cerrará el curso en el mes de mayo, un poco antes que el resto del sistema, dadas las características de movilidad que genera y su mayor exigencia. “Tuvimos la voluntad, la sensibilidad y la comprensión de su prioridad. Los protegimos mucho más incluso que en otros momentos”, aseguró.

En cuanto a los círculos infantiles, explicarán su funcionamiento en dependencia de las políticas que el país apruebe para los trabajadores. Reconoció que no todos han podido abrir jornada completa algunos días, debido a limitaciones con la cocción, la alimentación o su transporte, pero se mantendrán y ajustarán según las decisiones que se vayan tomando.

Las escuelas de formación vinculadas al INDER y al Ministerio de Cultura también adelantarán su cierre, aunque mantendrán un nivel de respuesta y apoyarán a las instituciones educativas. “Desde el deporte y la cultura, la escuela cubana tendrá una respuesta”, garantizó.

La ministra resumió en tres puntos las medidas para el fin de curso:

Se adelanta el cierre del curso escolar, que tendrá lugar de forma gradual entre el 15 y el 30 de junio.

Las instituciones educativas permanecerán abiertas para atender a los niños que necesiten estar en la escuela.

El cierre académico incluye una flexibilización en las formas de educación.

Agregó como elemento esencial la unidad y las alertas colectivas, y recordó que las redes sociales y el sitio web del ministerio estarán disponibles para atender quejas y sugerencias.

“Para los niños —dijo la Ministra—, tienen una oportunidad excepcional en esta isla llena de oportunidades y de sueños que todos tenemos que proteger”.

Y para los profesores, un agradecimiento emocionado: “Verlos así, con los mismos problemas que viven las familias, a veces con un poquito más por el tipo de actividad profesional que realizan para la sociedad cubana… Nuestro agradecimiento de siempre, nuestra exhortación a que, como están acostumbrados, logren concluir con el detalle, con la profundidad que merecen condiciones tan excepcionales y tan difíciles como las que ahora tenemos”.

Tomado de Cubadebate