Aconsejan sobre procedimiento a seguir ante transferencias fallidas mediante Transfermóvil

Compartir en

El equipo de profesionales de Transfermóvil aconseja sobre los procedimientos a seguir cuando un usuario realiza una transferencia y como respuesta recibe un sms para informarle que la operación fue fallida.

El sitio oficial en Telegram, de la pasarela de pago más usada por los cubanos, postea que la transferencia fallida ocurre por diversos motivos y entre las causales están los límites en monto o cantidad de operaciones que tiene definido el titular de la tarjeta para operar cada día.

Asimismo, en ocasiones existen errores al teclear la cantidad de dinero a transferir o al escribir el número de la tarjeta de destino, también suele suceder por los tiempos de respuesta del enrutador de pagos, de los bancos o la aplicación utilizada, debido dificultades de conexión.

Por último, se recomiendan que nunca debe repetirse la transferencia antes de consultar el saldo y últimas operaciones de la tarjeta con la cual ejecutó la acción, pues la señal móvil o la cobertura, cómo se le conoce, influye igualmente en el éxito operacional.