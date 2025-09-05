Cienfuegos rememora fecha patriótica del 5 de Septiembre 

Compartir en

Cada héroe y mártir de la gesta patriótica del 5 de septiembre en la ciudad de Cienfuegos estuvo presente en el acto de conmemoración por la acción revolucionaria de civiles y marineros.

La unión de esos cubanos valiosos permitió que la ciudad de Cienfuegos quedara libre por 24 horas del régimen batistiano y en la cita patriótica prevaleció ese recuerdo ante las máximas autoridades cienfuegueras, combatientes y familiares de los mártires.

Recibieron reconocimientos Georgina Leyva Pagán, viuda del Comandante Julio Camacho Aguilera; los trabajadores del periódico 5 de Septiembre y el telecentro Perlavisión por sus aniversarios y la alta dirección de la Marina de Guerra revolucionaria por sus 62 años.

Armando Carranza, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Cienfuegos, reiteró la disposición para mantener la llama de la epopeya de antaño y consolidar la gallardía de hoy; mencionó las actividades que acontecieron en varias empresas para rememorar este día de 1957 y convocó a la unidad de los cubanos.

Artísticamente, la compañía de teatro infantil Abrakadabra y otros artistas sureños cantaron a la vida, al amor y, seguidamente, partió la peregrinación hacia el Cementerio Tomás Acea donde descansan los restos de los mártires del 5 de Septiembre.