🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Cienfuegos rememora fecha patriótica del 5 de Septiembre 

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
Compartir en

Cada héroe y mártir de la gesta patriótica del 5 de septiembre en la ciudad de Cienfuegos estuvo presente en el acto de conmemoración por la acción revolucionaria de civiles y marineros.

La unión de esos cubanos valiosos permitió que la ciudad de Cienfuegos quedara libre por 24 horas del régimen batistiano y en la cita patriótica prevaleció ese recuerdo ante las máximas autoridades cienfuegueras, combatientes y familiares de los mártires.

Recibieron reconocimientos Georgina Leyva Pagán, viuda del Comandante Julio Camacho Aguilera; los trabajadores del periódico 5 de Septiembre y el telecentro Perlavisión por sus aniversarios y la alta dirección de la Marina de Guerra revolucionaria por sus 62 años.

Foto cortesía de la autora

Armando Carranza, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Cienfuegos, reiteró la disposición para mantener la llama de la epopeya de antaño y consolidar la gallardía de hoy; mencionó las actividades que acontecieron en varias empresas para rememorar este día de 1957 y convocó a la unidad de los cubanos.
Artísticamente, la compañía de teatro infantil Abrakadabra y otros artistas sureños cantaron a la vida, al amor y, seguidamente, partió la peregrinación hacia el Cementerio Tomás Acea donde descansan los restos de los mártires del 5 de Septiembre.

Luzdeibys González Forcades

Ver todas las entradas de Luzdeibys González Forcades →

Puede que también te guste

Mención para la serie Cien años de la Radio en Cienfuegos en Festival Nacional

🎧 Mención para la serie Cien años de la Radio en Cienfuegos en Festival Nacional

Celebra Cienfuegos aniversario 64 del triunfo de la Revolución

Celebra Cienfuegos aniversario 64 del triunfo de la Revolución

Impulsa proyecto de desarrollo local producción del tabaco en Cumanayagua

🎧 Impulsa proyecto de desarrollo local producción de tabaco en Cumanayagua

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *