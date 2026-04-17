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En tiempos de extensos periodos de carencias de recursos para la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba el colectivo laboral del Centro Telefónico Principal del municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros, y sus asociados Rodas y Abreus, obtienen la condición de Vanguardia Nacional por vez primera en la historia empresarial.

Asimismo, la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, mereció la distinción de Destacado Nacional, ambos reconocimientos otorgados por el Sindicato Nacional de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica.

El aval de los telecomunicadores muestra trascendencia en el impacto de la innovación y la racionalización, altos valores en los parámetros productivos, el apoyo en la recuperación de otras regiones de Cuba tras el paso devastador de fenómenos naturales, el sobrecumplimiento de las tareas sindicales, etc.

Inés María Abreus Álvarez, secretaria del Buró Provincial de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica puntualizó sobre la integralidad de la gestión de los colectivos que sobresalen y son agasados durante el programa en saludo al Primero de Mayo.

Mientras, Yurisdán López Villa, secretario del Buró Extraterritorial del Sindicato en la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, significó la unidad en hacer de los profesionales de las telecomunicaciones que saben enarbolar la ética y la responsabilidad amén de las complejidades.

La entrega de las dos distinciones, que sobresalen entre las más altas del sector, tuvo lugar durante actos distinguidos por el calor humano y la magistral actuación de Abradakadabra con la puesta en escena de la obra teatral «Pepe», en memoria de José Martí.