Niños y jóvenes cienfuegueros aprenden a proteger su futuro

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La Unión de Jóvenes Comunistas en Cienfuegos organizó una charla educativa con niños y adolescentes acerca del peligro que constituye la drogadicción para el bienestar de los ciudadanos.

Encabezaron este encuentro en la Casa de la Música Prado representantes de la Aduana General de la República, la Fiscalía Provincial, el sector de Salud y el gobierno, quienes expusieron las consecuencias legales del consumo de sustancias tóxicas, así como diferentes vías para su prevención y combate.

La escuela primaria Ignacio Agramonte tuvo mayor presencia de alumnos en el diálogo, también participaron estudiantes de las secundarias básicas Rafael Espinosa y 5 de septiembre para expresar sus inquietudes, relatar vivencias relacionadas con el flagelo social y conocer sobre la postura de tolerancia cero de Cuba ante la proliferación de químicos dañinos.

Adriana Durán Rodríguez, Fiscal Jefa de Protección a la Familia en la Fiscalía Provincial, destacó el interés que mostraron los niños, pues tenemos varios mecanismos para garantizar su desarrollo pleno e integral, además de ofrecerles consejos por si alguna vez se encuentran en situaciones de riesgo, ya que la circulación de estas sustancias ha aumentado.

“Me pareció muy bonito e interesante porque he visto que los jóvenes se suman a modas como la del cigarro electrónico y otras peores solo para encajar en la sociedad, son cosas que pueden llevarlos a un hospital psiquiátrico y hasta provocarles la muerte”, declaró Diana María Núñez Rodríguez, alumna de sexto grado de la escuela Ignacio Agramonte.

El conversatorio forma parte de las actividades para saludar el aniversario 65 de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 64 de la Organización de Pioneros José Martí, que se conmemoran en todo el país cada 4 de abril.