Arriba a Cuba cuarto envío de ayuda humanitaria de México

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El cuarto envío de ayuda humanitaria proveniente de México llegó a Cuba, con más de 96 toneladas de diferentes víveres, principalmente frijol y arroz, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de la nación azteca.

Con el arribo del Buque de Apoyo Logístico Huasteco que zarpó del puerto de Veracruz, “ya suman tres mil 125 toneladas de ayuda humanitaria destinada a la población civil del pueblo de Cuba”, señalaron las autoridades.

En respuesta, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, expresó su agradecimiento por “la generosidad y solidaridad mexicanas”, reseñó RT.

El pasado 13 de marzo arribó a Cuba el tercer envío de esta contribución que México ha realizado desde principios de febrero.

En ese contexto, la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, defendió el derecho de la sociedad cubana a su autodeterminación. “Nadie debe definir el destino de otra nación más que su propio pueblo, y eso lo vamos a defender siempre”, dijo el martes.

Tomado de Cubadebate