🎧 Escúchenos en audio real

Cuba / Noticias

Arriba a Cuba cuarto envío de ayuda humanitaria de México

Redacción RCMpor Redacción RCM
Compartir en

El cuarto envío de ayuda humanitaria proveniente de México llegó a Cuba, con más de 96 toneladas de diferentes víveres, principalmente frijol y arroz, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de la nación azteca.

Con el arribo del Buque de Apoyo Logístico Huasteco que zarpó del puerto de Veracruz, “ya suman tres mil 125 toneladas de ayuda humanitaria destinada a la población civil del pueblo de Cuba”, señalaron las autoridades.

En respuesta, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, expresó su agradecimiento por “la generosidad y solidaridad mexicanas”, reseñó RT.

El pasado 13 de marzo arribó a Cuba el tercer envío de esta contribución que México ha realizado desde principios de febrero.

En ese contexto, la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, defendió el derecho de la sociedad cubana a su autodeterminación. “Nadie debe definir el destino de otra nación más que su propio pueblo, y eso lo vamos a defender siempre”, dijo el martes.

Tomado de Cubadebate

Redacción RCM

Ver todas las entradas de Redacción RCM →

Puede que también te guste

Presidente de Cuba evalúa prioridades del año en Ciego de Ávila

Presidente de Cuba evalúa prioridades del año en Ciego de Ávila

Informa Cadeca sobre nuevo servicio de venta de MLC

Defensa Civil de Cuba recomienda seguir organismo tropical en Caribe

Defensa Civil de Cuba recomienda seguir organismo tropical en Caribe

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *