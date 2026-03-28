Cienfuegos responde al control popular e integración democrática en Consejo Popular Punta Gorda

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El activismo popular, esa necesidad de servir y dar amor a la comunidad, que las personas ven cuando acuden en busca de respuestas o soluciones, por la existencia de la capacidad de escuchar, responder, tramitar, y en la medida de lo posible dar respuesta, se percibe en la Circunscripción 25, del Consejo Popular Punta Gorda en esta ciudad de Cienfuegos, con su delegada, Marta Jiménez Díaz.

Tema del control popular, la integración democrática de los vecinos en función del bienestar y la acumulación de experiencias en diversos programas, por ejemplo, el del suministro de agua en esta zona baja de la Perla del Sur tuvo la respuesta merecida con el grupo de trabajo comunitario ejercitándose ante la solución de un problema.

“Creamos un grupo, que fue prácticamente voluntario, apunta, los vecinos acudieron al llamado. Hicimos el mantenimiento de toda una red, que implicaba 26 cuadras, tanto a las válvulas, como a las tuberías, con el acompañamiento de un especialista de Acueducto. Cuando hubo que hacer la obra de romper huecos, para cambiar válvulas fue con la participación absoluta de los vecinos, de todas las edades”, dijo Mara.

Es el primer mandato de esta delegada, de 60 años de edad, quien se siente feliz, por los resultados y dedica su vida al barrio visitando en el quehacer diario las casas de las personas más vulnerables y discapacitados buscando a los médicos y especialistas para que vayan a verlos, además del apoyo, con alimentos, de actores económicos estatales y no estatales. Se agrega la atención a un Hogar Materno, entre otros bonitos ejemplos.

Recientemente asistieron a un barrio debate contra las drogas, junto con estudiantes y profesores de escuelas enclavadas en el Consejo Popular, quienes recibieron orientaciones de doctores y de compañeros del Ministerio del Interior, entre otras acciones.

¿Y qué decir de la limpieza, el embellecimiento y la higienización, a pesar del déficit de combustible para la recogida?

“Ha mejorado considerablemente, asegura, hemos ido dándoles tareas y responsabilidades a todos los actores económicos NO estatales y a las instituciones, que barren la parte exterior de sus establecimientos, con la recogida de los desechos.

“El Jefe de Brigada de la Zona de Comunales está en contacto directo con nosotros, mientras los vecinos barremos después de las 6:00 p.m. todos los días, dos o tres cuadras, recogiendo para limpiar, y evitar que se acumule la basura”.

Otra fortaleza es la utilización de un grupo de WhatsApp, con la mayoría de los electores, alertas siempre ante cualquier incidencia y dispuestos al apoyo en coordinación con otras entidades de la zona.

Tomado del Periódico Cinco de septiembre