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Cuba / Política

Encuentro de Díaz-Canel con jóvenes destacados

Redacción RCMpor Redacción RCM
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El Presidente Miguel Díaz-Canel se reunió en la tarde del viernes con más de un centenar de jóvenes destacados, de varios sectores de nuestra sociedad, con quienes dialoga sobre los desafíos de la juventud cubana en los momentos que hoy vive la nación.

Son estudiantes de preuniversitario y de universidad, médicos, científicos, maestros, deportistas, artistas, ingenieros, combatientes de las FAR y el MININT, quienes narran sus vivencias desde cada una de las trincheras donde se desempeñan.

Dialogaron sobre la crudeza de estos tiempos como consecuencia del cerco energético, y el impacto en cada uno de sus sectores, así como las estrategias para salir adelante, entre ellas las relacionadas con la continuidad del curso escolar.

En sus palabras también el compromiso con la defensa de la Patria, ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos, si así fuera necesario.

(Con información de Presidencia)

Tomado de Cubadebate

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