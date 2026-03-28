Alertan autoridades de tránsito sobre vías con mayor accidentalidad

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El Prado, la Calzada de Dolores, la Calle Gloria y el tramo de autopista nacional correspondiente a los kilómetro 183 Y 184 en las cercanía de Cartagena, constituyen actualmente las vías con mayor accidentalidad de tránsito en la provincia de Cienfuegos.

La Mayor Martha Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad Provincial de Tránsito, aseguró a la Radio que en esas arterias ocurre la mayor cantidad de colisiones, provocadas principalmente por la desatención y falta de control al vehículo, con un elevado porcentaje de distracción por parte de conductores y peatones.

Añadió la especialista que se suma también un incremento de concurrencia de personas en la vía pública que irrespetan las leyes de tránsito, violan lo establecido en semáforos, pasos peatonales; y en la autopista los conductores incumplen los horarios de sueño y descanso necesarios.

A partir de las estadísticas registradas, desde el inicio año a la fecha han ocurrido en el territorio sureño 41 accidentes, que provocaron 5 muertes y lesiones a 59 personas.

La Unidad Provincial de Tránsito en Cienfuegos, intensifica las acciones de enfrentamiento a las violaciones del Código de Seguridad Vial, estimula la prevención y actividades profilácticas para evitar los accidentes y alerta a toda la población a ganar en percepción de riesgo, con un rol fundamental de la familia.