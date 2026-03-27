Convoca Instituto de Comunicación e Información Social a Premio Nacional 

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El Instituto de Información y Comunicación Social de la República de Cuba convoca al Premio Nacional de Comunicación Social, en su segunda edición , para incentivar el reconocimiento de la sociedad a los profesionales de esa rama.

El lauro constituye la máxima distinción que confiere anualmente el Instituto, en su condición de Organismo de la Administración Central del Estado, a personas naturales cubanas, en activo o jubiladas.

Dicho galardón representa el reconocimiento a su ejecutoria por la obra de la vida en el campo de la comunicación social, tanto en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, como en procesos relativos a la formación, la superación y la investigación.

Entre los criterios para la selección de los nominados y la fundamentación de la propuesta del Premio se incluyen la repercusión social de su quehacer profesional; calidad técnica de su obra; ética y compromiso social; aportes al desarrollo del campo profesional y el impacto de su labor investigativa en comunicación social.

El premio, que se otorga por única vez al profesional elegido, consta de diploma o trofeo acreditativo con su nombre y del propio lauro, así como el año de entrega, acompañado de una compensación monetaria.

La convocatoria al Premio se hace pública con 6 meses de antelación a su otorgamiento por la Presidencia del Instituto, la Unión de Periodistas de Cuba, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales y la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

En ese plazo de tiempo, contado a partir de la fecha de lanzada la convocatoria las provincias y el Municipio Especial de Isla de la Juventud seleccionan un nominado, residente en su territorio, responsabilidad que recae en las Comisiones de Evaluación de cada instancia creadas al efecto, y similar proceder está a cargo de las Presidencias Nacionales de las instituciones nombradas anteriormente.

El Premio se entrega en actividad pública oficial todos los años, el 25 de mayo, fecha en la que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó en 2023 la primera Ley de Comunicación Social del país, hecho que marcó un hito en el proceso de legitimación de este campo profesional en Cuba.