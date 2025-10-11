Cienfueguera Marifélix Sarría hace historia en el mundial de pesas

Compartir en

La joven atleta cienfueguera Marifélix Sarría Ruiz alcanzó este sábado tres medallas de plata en el cierre del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se desarrolló en la ciudad de Førde, Noruega.

Los registros fueron 118 kg en el arranque, 157 kg en envión y 275 kilogramos en el total.

La sureña se quedó a solo ocho kilos de la cima en el global, galardón que recayó en la surcoreana Hyejeong Park, subcampeona olímpica en París 2024, con 283 kg.

En el arranque Marifélix tuvo dos envíos válidos, el primero y el tercero que le dió el resultado final, en cuanto al envión sólo realizó la acción positiva en la segunda oportunidad.

En la división de más de 86 kg participaron varias halteristas en su mayoría de Europa y Asia, continentes cuyas naciones albergan las principales pesistas del orbe.

Este logro reafirma la progresión de la atleta que ostenta el título de campeona del mundo en la categoría juvenil en 2024 y desde ya nos hace soñar en grande rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.