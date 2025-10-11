🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Alerta Unidad Provincial de Tránsito en Cienfuegos sobre peligro en la vía

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Alerta Unidad Provincial de Tránsito en Cienfuegos sobre peligro en la vía
Compartir en

La Unidad Provincial de Tránsito en la provincia de Cienfuegos alerta a los conductores a extremar las medidas de cuidado y atención en la vía pública ante el peligro que implican para la ocurrencia de accidentes las actuales lluvias sobre el pavimento.

La Mayor Martha Sonia Durán Crespo Jefa de la Unidad agregó que la situación operativa en el territorio es desfavorable con el reporte de incremento de colisiones, fallecidos y lesionados por causa de los accidentes que ya suman 174 en lo que va de año, con 19 muertes y más de 200 afectados.

El llamado para peatones y conductores de cualquier tipo de vehículos es a aumentar la percepción de riesgo y la responsabilidad en las avenidas y autopista, mantener respeto, cortesía y el cumplimiento de lo establecido en la Ley 109 del Código de Seguridad Vial.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →

Puede que también te guste

Día Internacional de la Mujer

🎧 El Triángulo de la confianza: Día Internacional de la Mujer

accidente-carretera-central

Concluye noviembre con indicadores negativos de seguridad vial en Cienfuegos 

Olfidez Saéz en busca de la clasificación a París

📹 Olfidez Saéz en busca de la clasificación a París

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *