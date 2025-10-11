Compartir en

La Unidad Provincial de Tránsito en la provincia de Cienfuegos alerta a los conductores a extremar las medidas de cuidado y atención en la vía pública ante el peligro que implican para la ocurrencia de accidentes las actuales lluvias sobre el pavimento.

La Mayor Martha Sonia Durán Crespo Jefa de la Unidad agregó que la situación operativa en el territorio es desfavorable con el reporte de incremento de colisiones, fallecidos y lesionados por causa de los accidentes que ya suman 174 en lo que va de año, con 19 muertes y más de 200 afectados.

El llamado para peatones y conductores de cualquier tipo de vehículos es a aumentar la percepción de riesgo y la responsabilidad en las avenidas y autopista, mantener respeto, cortesía y el cumplimiento de lo establecido en la Ley 109 del Código de Seguridad Vial.